WOŚP 2019: kwota. Sprawdź, ile zebrano podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

WOŚP 2019: kwota. Dziś 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Czy padnie kolejny rekord? Sprawdź, ile zebrano.

WOŚP 2019 – 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2019 roku wystartowała już po raz dwudziesty siódmy. Trzeba zaznaczyć, że to ważne wydarzenie zarówno na smalę Polską, jak i światową. Dzisiaj (niedziela, 13 stycznia 2019 roku) pod Pałacem Kultury i Nauki zgromadzone są prawdziwe tłumy. Na scenie wystąpią między innymi Margaret, Nocny Kochanek, BOKKA czy Dr Misio, a koncerty transmitowane są na kanałach TVN, TTV, TVN24 oraz kanale na YouTube p KręciołaTV. Orkiestrowa gorączka opanowała także wiele innych krajów. W Hiszpanii zorganizowano olimpiadę sportową dla dzieci, loterie, malowanie paznokci i konkurs na najlepszej ciasto. W 2019 po raz pierwszy akcja toczy się również w Moskwie, gdzie Moskiewski Sztab został powołany w Szkole Języka Polskiego. Zaangażowała się także Polonia mieszkająca w Azji. Na Bali przylecieli Polacy z Hong Kongu, Kuala Lumpur, Vancouver, Singapuru oraz Dżakarty . Tropikalny sztab zebrał już 94 300 000 RUPI, czyli równowartość 25 000 zł.

WOŚP 2019 – zebrana kwota

Przypominamy, że 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiega pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste”. W tym roku celem zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych. Sprzęt taki jak aparaty do diagnostyki RTG, ultrasonografy, echokardiografy, rezonanse magnetyczne i tomografy komputerowe trafi do palcówek z oddziałami II i III stopnia referencyjności. To właśnie w nich udziela się pomocy medycznej poważnie chorym dzieciom. Wiadomo, że kwota przekazywana Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy rośnie z roku na roku. W 2017 udało się zebrać 105 570 801,49 złotych dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom, z kolei w 2018 uzbierana kwota przekroczyła 126 milionów złotych.