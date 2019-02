Wokół konferencji bliskowschodniej robi się ciekawie. To ważne nie tylko dla Polski

Konferencja bliskowschodnia w Warszawie nie musi być ani nudna, ani niepotrzebna, jak twierdzą krytycy. Nie tylko rząd Polska ma kilka rzeczy "do ugrania". Może dojść nawet do wydarzeń przełomowych.

Jeden z brytyjskich komentatorów uznał, że bliskowschodnia konferencja w Warszawie została w Europie przyjęta "zbiorowym ziewnięciem", co oznacza kompletny brak zainteresowania. Rzeczywiście spotkanie na temat bezpieczeństwa w regionie bez udziału Iranu, Iraku, Libanu, Turcji czy Rosji nie może przynieść przełomu ani w sprawie walki z terroryzmem, ani nawet powstrzymania ekspansji Iranu. Odmowa uczestnictwa ze strony Palestyny pozbawia też sensu rozmowy na temat konfliktu z Izraelem.

Nie oznacza to jednak, że polski rząd nie będzie mógł ogłosić sukcesu na użytek wewnętrzny, co ma znaczenie zwłaszcza w roku wyborczym. Rząd PiS uwikłany w spór o ustawę o IPN czy konflikt z UE , potrzebuje serii spotkań z wiceprezydentem i sekretarzem stanu USA, premierem Izraela oraz przyjazdu kilku europejskich i arabskich szefów dyplomacji.

To niewątpliwe zwycięstwo wizerunkowe, choć krytycy podkreślają, że osiągnięte kosztem dalszego ochłodzenia relacji z Brukselą, Paryżem i Berlinem oraz uznania Warszawy za "wykonawcę poleceń Waszyngtonu". Podporządkowanie relacji zagranicznych polityce krajowej nikogo już nie dziwi. Tym razem jest jednak szansa na pewne zyski które ograniczą, a może nawet zrównoważą koszty.

Konferencja spełnia oczekiwania USA

Spotkanie na Stadionie Narodowym jest bardzo ważne dla Amerykanów, o czym świadczy obecność wiceprezydenta Mike’a Pence’a. Donald Trump traktuje przeciwdziałanie wpływom Iranu na Bliskim Wschodzie jako jeden z priorytetów polityki zagranicznej. Wygląda na to, że organizując konferencję Warszawa świadczy usługi, których żaden inny partner europejski nie chciał i to z pewnością zostanie odnotowane.

Amerykanie mogą odwdzięczyć się nie tylko wizerunkowo. Nie chodzi przy tym o wizy. W tej sprawie nic się nie zmieni, bo kluczowe znaczenie liczba odmów, która zmniejsza się i w 2018 r. wyniosła zaledwie 3,99%. Jeżeli spadnie o jeszcze jeden punkt procentowy, to Polacy będą mieli szansę na swobodne poróżowanie do USA niezależnie od szczytu.

Wyświadczenie przysługi administracji Donalda Trumpa może natomiast pomóc w staraniach o zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ułatwić dostęp do technologii czy negocjowanie kontraktów, co potwierdza podpisanie umów na dostawę systemów artylerii rakietowej HIMARS. Ambasador USA Georgette Mosbacher zapowiada też zwiększenie zaangażowania USA w naszej części Europy i rozlokowanie w Polsce większej liczby żołnierzy. To niewątpliwie dobra wiadomość, choć o szczegółach przesądzi "raport wykonalności", nad którym obecnie pracuje Pentagon.