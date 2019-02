Jacek Czaputowicz o zniesieniu wiz do USA: "Często rozmawiamy. Miejmy nadzieję, że niedługo zapadnie decyzja"

Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, na antenie TVP Info wyraził nadzieję, że jeszcze tym roku wizy do USA zostaną zniesione. Podkreślił też zaangażowanie w tej sprawie ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Jacek Czaputowicz ma nadzieję na zniesienie wiz do USA

Jacek Czaputowicz był pytany przez dziennikarzy stacji telewizyjnej TVP Info o zniesienie wiz do USA . Minister spraw zagranicznych wyraził nadzieję, że wkrótce wizy zostaną zniesione. - To zależy też od tego, jak te wizy są przyznawane, ile jest odmów, wiemy o tym. Ta liczba spada, jest nieco poniżej 4 procent. Jak będzie poniżej 3 procent, to wówczas z perspektywy prawa Stanów Zjednoczonych będzie możliwe podjęcie decyzji o ruchu bezwizowym – powiedział.

Jacek Czaputowicz o Mosbacher: "Jest bardzo zaangażowana"

Mosbacher w wywiadzie dla magazynu "Do Rzeczy" z listopada 2018 roku powiedziała, że czuje się zobowiązana, żeby znieść wizy Polaków do USA do końca 2019 roku. Z kolei w grudniu minionego roku w rozmowie ze stacją RMF FM stwierdziła, że do końca 2019 roku uda się obniżyć liczbę odmów wizowych dla Polaków do 3 procent. - Gdy tylko Polsce uda się osiągnąć ten wskaźnik oraz spełnić inne konieczne wymogi dla wprowadzenia ruchu bezwizowego, nic nie będzie stało na przeszkodzie dla zniesienia wiz – powiedziała.