Wójt Tuszowa Narodowego pisze do Adama Bodnara ws. LGBT. "Prawo Boże ponad prawem stanowionym przez człowieka"

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do sądów administracyjnych uchwały samorządów dotyczące LGBT. Taką uchwałę podjął także samorząd podkarpackiej gminy Tuszów Narodowy. Teraz wójt tej gminy, Andrzej Głaz, znany między innymi z pomysłu zamontowania na ścianach szkół w gminie Tuszów marmurowych tablic z dekalogiem , postanowił odpowiedzieć Adamowi Bodnarowi. Napisał do niego list.

Zdaniem wójta Tuszowa Narodowego ideologia LGBT "za cel swój postawiła sobie wprowadzenie wszelkiego zła". "Obecny świat znajdujący się pod wpływem ideologii LGBT został opętany przez szatana, erotyzm i seks. Patrząc na to, co obecnie się dzieje można przypuszczać, że dzisiejszą ludzkość spotka kara większa od tej jaka spotkała Sodomę i Gomorę, które zostały spopielone" - czytamy w liście do Adama Bodnara.