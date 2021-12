Wojskowy samolot krążył nad Pomorzem. Internauci zaniepokojeni

Samolotem owym był Boeing RC-135. Jest amerykański maszyna zwiadowcza przeznaczona do rozpoznania fotograficznego i elektronicznego. Jest używana przez US Air Force od przeszło 40 lat. Ich główna baza mieści się na lotnisku RAF w Mildenhall w Wielkiej Brytanii. Stamtąd wykonują one loty rozpoznawcze w różnych kierunkach. Właśnie z płyty tego lotniska startował Jake11.