Wojsko na ulicach Piekar, ludzie zaskoczeni. "Nie ma wojny"

"Wojsko wkroczyło do Piekar Śląskich" czy "Żołnierze na ulicach!" - informują śląskie portale. Władze miasta potwierdzają, ale i uspokajają: to ćwiczenia, choć nietypowe, bo nie na poligonie, ale tuż przy blokach dużego osiedla.

Choć władze Piekar od kilku dni zapowiadały, że na ulicach miasta mogą pojawić się ciężkie wozy wojskowe, to wielu mieszkańców było zaskoczonych widokiem z okien w piątkowy poranek.

- To wyjątkowa sytuacja i pierwsze takie manewry. Stąd nasze wcześniejsze komunikaty skierowane przede wszystkim do osób starszych, aby - widząc ciężki sprzęt - nie pomyślały, że to wojna - mówi Wirtualnej Polsce Sylwia Łysakowska z biura prasowego magistratu w Piekarach Śląskich.