Bombowce B-52 z USA nad Bałtykiem. Rosja reaguje

Bombowce B-52 armii USA ćwiczą z siłami NATO na Litwie i w Polsce. W manewrach biorą też udział jednostki lądowe Stanów Zjednoczonych. "Pokazujemy, jak szybko możemy zareagować w tej części Europy" - stwierdzają Amerykanie. Kreml skomentował już te działania.

Uczestniczące w lotach nad Polską B-52 Stratofortress na co dzień stacjonują w Barksdale w stanie Luizjana. W Europie bazą sześciu maszyn tego typu jest ośrodek RAF w brytyjskim Fairford. Jak wyjaśnia CNN, B-52 operują także w rejonie Norwegii, Kamczatki oraz Morza Czarnego i ma to być "jasny sygnał dla Rosji".

Manewry na Pomorzu

Reakcja Rosji

- Z wojskowo-taktycznego punktu widzenia mogą to z pewnością skomentować tylko nasi specjaliści wojskowi, jestem pewien, że to zrobią. Ograniczę się tylko do tego, że z pewnością podobne działania Stanów Zjednoczonych nie prowadzą do umocnienia atmosfery bezpieczeństwa i stabilności w regionie, który przylega bezpośrednio do granic Federacji Rosyjskiej - powiedział Pieskow, które słowa cytuje TASS.