Wojsko na granicy. O sytuacji w Polsce głośno za oceanem

Kolejne siły Wojsk Lądowych wspierają Straż Graniczną na granicy z Białorusią. Agencja Reutera wybrała się z kamerą do Usnarza Górnego na Podlasiu i udostępniła właśnie materiał nagrany 3 września. Wideo pokazuje, że żołnierze odbywają służbę w zakresie ochrony szczelności granicy polsko-białoruskiej, nie dopuszczając do jej przekroczenia przez nielegalnych migrantów, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom nadgranicznych miejscowości. Wskazuje na to m.in. ich uzbrojenie i wyposażenie w ostrą amunicję, czy także wojskowe pojazdy opancerzone. Reuters przypomina, że to właśnie w Usnarzu Górnym pod koniec 2021 r. doszło do pierwszych nielegalnych przejść przez polską granicę, gdy dyktator Białorusi, Aleksandr Łukaszenka rozpoczął grę Władimira Putina przed atakiem Rosji na Ukrainę. "Lokalizacja ta ma historyczne znaczenie ze względu na związek z kryzysem migracyjnym w 2021 r., kiedy to Polska doświadczyła znacznego wzrostu nielegalnej imigracji" - przekazali dziennikarze z Kanady. Tymczasem we wtorek szef MON, Mariusz Błaszczak potwierdził, że wojsko zostanie wysłane również na granicę ze Słowacją, gdzie będzie miało takie samo zadanie, jak na granicy z Białorusią. Błaszczak wyjaśnił tę decyzję tym, że względem minionego roku nielegalna migracja i liczba ujawnionych migrantów na terenie Słowacji wzrosła niemal o "tysiąc procent".