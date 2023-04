Wojsko i FBI pomylili pokoje hotelowe. Zakuli w kajdanki nie tego gościa

Zakuli w kajdanki pilota

Żołnierze zapukali do drzwi pokoju hotelowego, w którym spał pilot Delta Air Lines. Kiedy mężczyzna otworzył drzwi, agenci wpadli do środka, zakuli mężczyznę w kajdanki, zaprowadzili do łazienki i umieścili pod prysznicem. Trzymali go tam przez około 45 minut, nim zdali sobie sprawę, że pomylili pokoje.