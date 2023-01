"Wojownik" Kłeczek. Reporter TVP Info odpowiada na pytania

Reporter TVP Info odpowiedział też na pytanie o sposób w jaki zadaje pytania parlamentarzystom. Kłeczek przyznał, że nie uważa, by był zbyt "napastliwy". - Czasem potrzeba naprawdę dużej determinacji, by wymusić na polityku odpowiedź. Bywa, że rodzi to konflikty, ale tylko dlatego, że duża część klasy politycznej przez lata była przyzwyczajana do tego, że dziennikarze nie byli zbyt dociekliwi - uważa sejmowy reporter TVP.