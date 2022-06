Wojna w Ukrainie. Trucizna w morzu. Niepokojące doniesienia z Azowstalu [RELACJA NA ŻYWO]

Od około dwóch tygodni przez podkarpackie przejścia graniczne wyjeżdża do Ukrainy więcej osób, niż wjeżdża do Polski - wynika z danych Bieszczadzkiego Oddziału SG. Ostatniej doby do Polski przez przejścia w regionie wjechało 12,7 tys. osób, a wyjechało 13,1 tys.