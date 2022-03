Wojna w Ukrainie. Rozmowy z Rosją zostaną wznowione. Negocjator podał datę

"Zapowiedź o zawieszeniu broni w Mariupolu to manipulacja"

W środę wieczorem głos zabrała także wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, która odniosła się do komunikatu rosyjskiego resortu obrony. Według niego w Mariupolu w czwartek od godz. 10 miałoby obowiązywać zawieszenie broni. Jak przekonuje resort, pozwoliłoby to na ewakuację ludności cywilnej z oblężonego miasta do Zaporoża.