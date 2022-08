Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzelali elektrownię jądrową. Zełenski domaga się sankcji: Stwarzają zagrożenie dla innych narodów [RELACJA NA ŻYWO]

Piątek to 163. dzień wojny w Ukrainie. Rosjanie dwukrotnie ostrzelali teren bezpośrednio sąsiadujący z Zaporoską Elektrownią Atomową na południu Ukrainy. Doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej, co grozi ryzykiem wycieku wodoru i uwolnienia do atmosfery substancji promieniotwórczych - poinformował w piątek ukraiński koncern Enerhoatom. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski domaga się objęcia sankcjami rosyjskiego sektora energii atomowej. - Ten, kto stwarza zagrożenie nuklearne dla innych narodów, zdecydowanie nie jest w stanie bezpiecznie korzystać z technologii nuklearnych - tłumaczył. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.