Były współpracownik o Putinie. "Jest człowiekiem słabym i tchórzliwym"

- Putin nie rozumie jeszcze, że nie ma już Rosji putinowskiej. Być może dotrze to do niego po rozmowach z ludźmi z jego otoczenia, w końcu pojmie, że wojsko już za nim nie stoi i specsłużby też nie. Gwarancji nikt mu nie da, czeka nas przewrót pałacowy, być może łagodny, a być może bardzo brutalny. Jeśli do władzy dojdą ludzie z najbliższego otoczenia Putina, mogą chcieć go poświęcić, żeby ratować siebie i kraj - wskazuje Pugaczow.