Wojna w Ukrainie. Putin szykuje "trzeci rzut żołnierzy"?

- Pierwszy miał zapewnić zwycięstwo, drugi miał uzupełnić straty, a trzeci... No właśnie.... Jeśli to jest zbieranina, z tego co zostało, to pytanie jaka będzie ich wartość bojowa. Trzeci rzut otwiera na pewno drogę do nacisków politycznych na Ukrainę i Zachód. Ale z perspektywy wojskowej może być jedną z największych pułapek, bo wówczas Rosjanie włączą się w działania długookresowe, które mogą im przynieść znacznie większe straty aniżeli dotychczas. Dzisiaj jeszcze konflikt nie przeszedł do działań dywersyjno-sabotażowych na masową skalę. Ukraińskie wojska prowadzą co prawda rajdy na tyły wroga, ale to jeszcze nie jest pełnoskalowa wojna partyzancka. A co by się działo wówczas z niedoświadczonymi, niewyszkolonymi i przestraszonymi formacjami rosyjskimi? Albo poszłyby w pełen brutalizm polegający na całkowitym i celowym wyniszczeniu ludności ukraińskiej, albo w ogromne straty wśród Rosjan - ocenia ekspert portalu Defence24.pl