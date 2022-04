Wojna w Ukrainie. Pocisk balistyczny "Tochka-U" uderzył w Chersoń [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 64. dzień inwazji w Ukrainie. W centrum Chersonia zestrzelono pocisk balistyczny "Tochka-U". W tym mieście nie jest już dostępna telewizja rosyjska po tym, jak doszło do wybuchu wieży telewizyjnej. Z kolei szef MON Ołeksij Reznikow przekazał, że "pomoc dla Ukrainy będzie rosnąć, ale zanim nadejdzie zwycięstwo, zginą kolejni obrońcy kraju. Musimy to wytrzymać". Zapraszany do śledzenia relacji na żywo w Wirtualnej Polsce.