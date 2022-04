Wojna w Ukrainie. Kolejny masowy grób w Buczy. "Matki rosyjskich żołnierzy powinny to zobaczyć" [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa już 39. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W Buczy odkryto kolejny masowy grób. - Tu pochowanych jest 57 osób - przekazał reporterom AFP Serhij Kaplycznyj, który przedstawił się jako szef służb ratowniczych. Masakrę w Buczy potępiają zachodni przywódcy, a Ukraina wzywa do natychmiastowego zaostrzenia sankcji wobec Rosji. "Powinny to zobaczyć matki rosyjskich żołnierzy. Zobacz, jakich draniów wychowałaś. Mordercy, szabrownicy, rzeźnicy" - napisał prezydent Wołodymyr Zełenski. Do wpisu dołączył poruszające zdjęcia zamordowanych cywilów. Zapraszamy do śledzenia relacji Wirtualnej Polski.