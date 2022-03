Wojna w Ukrainie. Jak bogaci Rosjanie obchodzą sankcje

ZEA są jednak atrakcyjne dla zamożnych "uchodźców ekonomicznych" także z innych powodów. - Zjednoczone Emiraty Arabskie to wyjątkowe miejsce - mówi Jodi Vittori. - Nie jest to punkt tranzytowy, jak Kajmany, ale raczej punkt kompleksowej obsługi nielegalnego finansowania. Wreszcie, co nie mniej ważne, w Dubaju jest też dużo "czystych" pieniędzy - mówi Vittori. Wiele międzynarodowych firm działających na Bliskim Wschodzie ma siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i działa legalnie.