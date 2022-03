Owsiannikowa po proteście w rosyjskiej TV: jestem wrogiem numer jeden

Owsiannikowa przekonuje, że nikt z jej otoczenia nie spodziewał się, że Putin rzeczywiście zaatakuje. Myślano, że Rosja, NATO i USA tylko wymachują szablami. "Kiedy obudziłam się 24 lutego i usłyszałam, że Putin rozpoczął wojnę przeciwko Ukrainie i to nie tylko ograniczoną do 'Ludowych Republik Ługańska i Doniecka', ale że rosyjska armia zbliża się do Kijowa, było to szokiem. To było okropne. Każda normalnie myśląca osoba w Rosji była świadoma, że nie będzie już mogła żyć tak jak dotąd".