Wojna w Ukrainie. Alarm prawie w całej Ukrainie. Eksplozja w Kijowie [RELACJA NA ŻYWO]

"Wszelkie twierdzenia, że siły rosyjskie nie wysadziłyby tamy z powodu obaw o dostawy wody na Krym są absurdalne. Krym przetrwał bez dostępu do wody z kanału płynącego z Dniepru od czasu, gdy Rosja nielegalnie najechała i zaanektowała go w 2014 roku, aż do czasu przywrócenia tego dostępu po inwazji Rosji w lutym 2022 roku. Rosyjscy urzędnicy wykazali swoją zdolność do nieograniczonego zaopatrywania Krymu w wodę bez dostępu do kanału" - stwierdzają amerykańscy analitycy z ISW.