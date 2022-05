Wojna w Ukrainie, a kryzys żywnościowy. Debata Rady do Spraw Zagranicznych UE

Reakcja polskiego ministra

- Unia Europejska musi wspierać Ukrainę - mówił w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński. - Te dzisiejsze koszty dla gospodarki, to jest nie konsekwencja sankcji, które nakładamy, ale to jest konsekwencja wojny. (…) Ukraina się bohatersko broni, sama siebie, ale broni także całej Europy, broni Polski i innych państw przed atakiem. Doskonale wiemy, że Rosja bardzo chętnie atakowałaby kolejne państwa, gdyby tylko mogła. Dzisiaj nie może, bo Ukraina ją przed tym powstrzymuje swoją bohaterską obroną. My jesteśmy winni wdzięczność wszystkim bohaterskim obrońcom Ukrainy, jesteśmy winni dalszego wsparcia i to jest także w naszym własnym interesie – powiedział Paweł Jabłoński.