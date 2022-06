Wojna w Bośni i Hercegowinie. Holandia przeprosiła swoich żołnierzy za 1995 rok

Premier Holandii przeprosił za Srebrenicę 1995 roku

Oprócz tego Mark Rutte przeprosił holenderskich żołnierzy za to, że jak wrócili do kraju, to nie zapewniono im odpowiedniej opieki, a także nie okazano wsparcia przed "niesprawiedliwą krytyką". Podczas spotkania Rutte wskazał na całkowitą odpowiedzialność bośniackich Serbów za ludobójstwo.