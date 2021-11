"Fiksum dyrdum". Poseł ma radę dla polskiego rządu

- Wojna Rosji z Ukrainą grozi od dawna. Ukraina jest problemem dla Putina. On chce odtworzyć imperium i szuka okazji. Boję się, żeby tej okazji nie znalazł tej zimy - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jeśli chcemy ochronić Ukrainę, a to jest powiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem Polski, ponieważ jeśli Ukraina znalazłaby się w rękach Putina, to wracamy do sytuacji sprzed 30 lat, czyli do imperium sowieckiego, to co dziś można zrobić? Bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy, zastosowanie wszystkich możliwych unijnych przepisów tak, by uniemożliwić Gazpromowi nacisk na Ukrainę. Powinniśmy traktować Ukrainę, jeśli chodzi o gospodarkę, tak, jak członka UE - wskazał Kowal. - Doradziłbym poważne rozmowy z naszymi partnerami w Brukseli. Na wszystko jest dziś jedna rada: rząd musi natychmiast przeciąć swoją szaloną wojnę z instytucjami europejskimi. Antyniemieckie fiksum dyrdum niektórych polityków obozu rządowego jest nie do wytrzymania i bardzo poważnie szkodzi naszym interesom - podkreślił. - To nie znaczy, że nie trzeba krytykować Niemców, Francuzów. To znaczy, że we wszystkim trzeba być poważnym i mieć miarę. Oni tego nie mają i powinni to przeciąć - podsumował.