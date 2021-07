Wojna polityczna z USA przez "Lex TVN"? "W innych krajach nie biją na alarm"

- Jeśli ktoś zmusza koncerny medialne spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego do sprzedaży większościowych udziałów w ręce polskich firm, niebezpiecznie zmierza w kierunku korupcji i oligarchii. To nie jest zdrowe - powiedziała w rozmowie z WP Georgette Mosbacher. - Ja rozumiem, że była ambasador USA w Polsce dba o interesy firm amerykańskich czy firm, które pochodzą ze Stanów Zjednoczonych - przekazał rzecznik rządu i dodał, że taki jest obowiązek dyplomatów. - Rolą polskiego rządu jest to, aby tworzyć przepisy w taki sposób, aby odpowiadały one realiom politycznym, czy wyzwaniom geopolitycznym Polski. - Analogiczne rozwiązania są w Niemczech, Austrii i we Francji i tam nikt nie bije na alarm, nie twierdzi, że ktoś chce wyzbyć się sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi czy z innymi krajami UE - dodał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Piotr Müller.