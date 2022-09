Wojna grzybiarzy w Toskanii. Władze załamane

Do oburzającego incydentu doszło w miniony weekend we włoskim mieście San Marcello Piteglio w Toskanii. Ktoś zastawił pułapki na samochody. Stalowe kolce, które mogą przebijać opony, wysypano na drodze do Pratorsi. Burmistrz miasta nie kryje rozgoryczenia i pisze w mediach społecznościowych, że to atak grzybiarzy. Dzieje się to akurat wtedy, gdy w okolicznych lasach rozpoczął się wysyp grzybów.