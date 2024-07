Wojna domowa w Lewicy. "Tutaj nie ma żadnych sensacji"

Wewnątrz Lewicy trwają spory. Najgorętszej jest między Nową Lewicą a partią Razem. A do tego wszystkiego, przez ostatnie wyniki wyborcze na szyi całej Lewicy zaciska się pętla. W programie "Tłit" WP Paweł Pawłowski pytał posłankę Razem Dorotę Olko, jak lewicy idzie godzenie się. - Jesteśmy umówieni na rozmowy w przyszłym tygodniu. Tutaj nie ma żadnych sensacji - stwierdziła. Dziennikarz zapytał także o to, czy Krzysztof Gawkowski postawił Razem ultimatum: albo wchodzą do rządu, albo się żegnają. Olko mówiła, że podczas klubu wyjazdowego Lewica miała okazję porozmawiać trochę dłużej o tej sytuacji. - Padały różne pomysły na to jak poprawić sytuację w klubie Lewicy i ten głos o konieczności wejścia do rządu, to był raczej jeden z wielu - wyjawiła posłanka. Z obozu partii słychać także głosy, że partia Razem ma czas to połowy września na decyzję. Olko stwierdziła, że "nie pali się".