Wojewoda łódzki tłumaczy decyzję o dymisji kuratora oświaty - autora słów o "wirusie LGBT"

Do odwołania Łódzkiego Kuratora Oświaty doszło po tym, jak Jakub Wierzchowski udzielił w mediach wypowiedzi na temat "wirusa LGBT" wchodzącego do polskich szkół. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zaprzeczył, by słowa urzędnika miały wpływać na decyzję o jego odwołaniu.

Wojewoda łódzki tłumaczy decyzję od dymisji kuratora oświaty (PAP)