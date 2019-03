Wojciech Sadurski: "Wygrałem pierwszą rundę z TVP". Sprawa o znieważenie

Sąd Rejonowy w Warszawie umorzył sprawę karną, którą TVP założyła Wojciechowi Sadurskiemu. Poszło o tweeta, który profesor napisał po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. Sprawy sądowe mają także Krzysztof Skiba oraz Adam Bodnar.

O wygraniu sprawy w pierwszej instancji poinformował prof. Wojciech Sadurski na Twitterze. "Wygrałem sprawę karną z TVP. Sędzia pierwszej instancji umorzyła postępowanie. Dziękuje wszystkim za wsparcie" - napisał. Jak informuje dalej Sadurski, akt oskarżenia został oddalony "z przyczyn proceduralnych". Decyzja nie jest prawomocna - telewizja ma siedem dni na złożenie zażalenia. Jak dowiedział się Sadurski, zamierza to zrobić.

"Wygrałem z TVP pierwszą rundę w ich oskarżeniu o zniesławienie kryminalne, ale właśnie dowiedziałem się, że będą się odwoływać. Jasne, to przecież nasze pieniądze, ich to nic nie kosztuje, wiec czemu nie? Walczymy dalej" - napisał Sadurski na Twitterze.

Profesor wzywa do bojkotu mediów publicznych

Przypomnijmy: tuż po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza w Gdańsku, prof. Wojciech Sadurski napisał na Twitterze, że został on "zaszczuty przez rządowe media". Wezwał też polityków opozycji, aby nie przychodzili do - jak to nazwał - "goebbelsowskich mediów".