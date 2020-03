Wojciech Rokita nie żyje. Jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ws. śmierci lekarza

Nie żyje prof. Wojciech Rokita. Zmarł w środę w szpitalu Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, gdzie kierował Kliniki Ginekologii i Położnictwa. Był zakażony koronawirusem, wrócił do Polski z zagranicznego urlopu. Jak zapewnił dyrektor szpitala, nie to było jednak przyczyną jego śmierci.

Maksymilian Materna, znajomy rodziny lekarza, opublikował w mediach społecznościowych przejmujący film. Mówi w nim, że prof. Rokita "błagał go o pomoc". Nie mógł znieść fali hejtu. Część internautów, mimo zapewnień szpitala i samego profesora, że nie miał on kontaktu z pacjentami oraz personelem, oskarżała go o to, że nie przestrzega kwarantanny.