Wojciech Potocki nie żyje. Był redaktorem naczelnym "Gazety Pomorskiej"

Zmarł dziennikarz Wojciech Potocki. Redaktor naczelny "Gazety Pomorskiej" zmarł nagle w wieku 63 lat.

Wojciech Potocki był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz SWPS, gdzie ukończył studia podyplomowe. W latach 1990-2000 był zastępcą i redaktorem naczelnym "Kuriera Porannego" w Białymstoku, później, do 2006 r. - redaktorem naczelnym "Nowej Trybuny Opolskiej".

Współpracownicy żegnają Wojciecha Potockiego

"Media to było jego życie. Znał się na dziennikarskiej robocie, kochał wydania papierowe, ale rozumiał wyzwania, które stoją przed nami, dlatego był zaangażowany w zmiany związane z przeniesieniem aktywności dziennikarskiej do internetu. Uczył się tej nowej rzeczywistości" - wspominają Potockiego współpracownicy.

"Profesjonalny, czasami aż do bólu, wymagający, obserwujący rzeczywistość, którą komentował ze swadą co piątek na drugiej stronie 'Pomorskiej'. Od kilku miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wierzyliśmy, że do nas wróci. Wiemy już, że nie" - piszą.