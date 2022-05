Wojciech O. zwolniony z aresztu. Groził śmiercią posłom i dziennikarzom

Oskarżonemu zarzucono również, że w czasie zgromadzenia groził posłance Marcelinie Zawadzkiej rozbiciem pałki głowie, a 30 stycznia w internetowym programie groził posłowi Pawłowi Olszewskiemu, że jak dojdzie do władzy, to zniesie memorandum na karę śmierci i go odwiedzi. Oboje posłów miał znieważyć.