Wojciech Maksymowicz o Jadwidze Emilewicz: powinna się wycofać z polityki

Czy Jadwiga Emilewicz powinna zostać zawieszona w prawach członka klubu PiS? - Sądzę, że niestety zrobiła coś, czego nie powinna zrobić. To tak, jakbym ja powiedział: szczepcie się, szczepcie, a bym się nie zaszczepił. Liczę na honorowe rozwiązanie - sama powinna się wycofać z polityki. To jedyna rzecz, która pokazałaby wizerunek właściwy godnościowo - mówił prof. Wojciech Maksymowicz (Porozumienie, KP PiS) w programie "Tłit". - Zjednoczona Prawica musi być wyrazista. Jeżeli ktoś odpowiadał za sprawy ograniczeń, a potem sam ich nie przestrzegał, i to w tak wyraźny sposób, to niestety nie ma innego wyjścia. Jeśli się utożsamia się z całością prawicy, to - żeby jej nie szkodzić - powinna powiedzieć: odchodzę - stwierdził Maksymowicz.

