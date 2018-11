Wojciech Cejrowski podpalił flagi UE. TVP Info wycięło ten fragment

Wojciech Cejrowski jest ekscentrycznym gościem, który pojawia się na antenie TVP Info. Podczas ostatniego odcinka "Minęła 20" podpalił flagę Unii Europejskiej. Jednak stacja postanowiła wyciąć ten moment z programu.

To właśnie do tej kwestii odniósł się Wojciech Cejrowski. - Nawet flagę amerykańską bądź polską można spalić. To jest własność, to jest przedmiot. Flaga UE jest jak flaga McDonald'S - ocenił. - To jest kawałek papieru, to jest moja własność i mogę z nią robić co mi się żywnie podoba w mojej kajucie - dodał Cejrowski, po czym podpalił dwie małe flagi Unii: papierową oraz plastikową.