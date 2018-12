Wody nie ma, bo większe kwatery ją "wypompowały". Będzie kontrola pensjonatów w Zakopanem

- Brakuje wody od wczoraj. Co mamy robić? - mówi WP właścicielka jednego z pensjonatów w Zakopanem. Problem pojawia się co roku, dlatego niektóre kwatery postanowiły poradzić sobie z nim na własną rękę. Ich właściciele zamontowali pompki, które zwiększają ciśnienie, jednocześnie zmniejszając je w sąsiednich lokalach.

Pompki zasysają wodę z rurociągu i powodują ograniczenie jej dopływu do kwater po sąsiedzku. (PAP, Fot: Grzegorz Momot)

O tym, że w niektórych zakopiańskich kwaterach brakuje wody w kranach poinformował Tygodnik Podhalański. To efekt przeludnienia, z którym mierzy się miasto w czasie Sylwestra. Tygodnik informuje, że najdotkliwiej brak wody odczuwają mieszkańcy Olczy.

Wody nie ma, ale w pojedynczych kwaterach

Sprawdziliśmy. Właścicielka pierwszej kwatery, do której dzwonimy mówi: problem istnieje. - Ludzi jest bardzo dużo, a są jaja takie z tą wodą, że masakra. Każdy ma pretensje, widać rozgoryczenie. Ludzie myją zęby używając wody z butelki. Najgorzej jest rano, kiedy wszyscy chcą się myć - wyznaje Wirtualnej Polsce.

- Jak tak dalej będzie, to ludzie nie będą zjeżdżać do nas. A to nie pierwszy rok się dzieje, to już może z szósty raz. I to zawsze w okresie sylwestrowym - dodaje.

Wtóruje jej kobieta, która kieruje pensjonatem obok. - Ciśnienie jest słabsze. Na trzecie piętro nie dobija. Ale to rano, między 9 a 10, jak ludzie się myją. Popołudniu jak wszyscy będą się szykować na zabawę pewnie będzie podobnie. Ale tak, żeby w ogóle nie było tej wody, to nie. Nie jest to problem nie do przejścia - mówi WP.

Właściciele kolejnych pięciu sprawdzonych przez nas kwater położonych w Olczy zaprzeczają, by mieli problem z brakiem wody. - Nie wiem, kto to nakręcił. Ludzie wymyślają, wody jest dość - stwierdza jeden z nich.

Montują pompki. "Będziemy to kontrolować"

Barbara Garalowska z zakopiańskiej Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej przyznaje, że problem pojawia się co roku, ale są to chwilowe braki wody w pojedynczych, najwyżej położonych budynkach. - Nie ma sytuacji, by całe dzielnice były pozbawione wody - potwierdza to, co sprawdziliśmy wcześniej.

- Olcza zrobiła się noclegownią. My często podajemy, że należy zamontować zbiornik wody w związku z tym, że spadki ciśnienia mogą występować - dodaje.

Garalowska informuje nas, że właściciele większych kwater znaleźli na problem swój własny sposób. Montują na sieci wodociągowej pompki. - Dzięki nim podnoszone jest ciśnienie bezpośrednio na zasileniu. One zasysają wodę z rurociągu i powodują ograniczenie dopływu do ludzi, którzy po sąsiedzku takich pompek nie mają - wyjaśnia. I dodaje, że sieć wodociągowa będzie sprawę kontrolować. - Rozpoczniemy taką akcję, niech się na to przygotują. Te urządzenia robią podciśnienia i negatywnie wpływają na całą sieć wodociągową - dodaje.

- Ludzie sobie nawzajem życie utrudniają tymi pompkami. To jest nieuczciwe w stosunku do innych, a nam też dezorganizuje prace - podsumowuje.

Najazd na Zakopane

Fala turystów opuści Zakopane w ciągu najbliższych dwóch dni. Wówczas problem wody zacznie powoli znikać. Wrócić może już latem, kiedy znów tłumy zaleją Zakopane.