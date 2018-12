Tłumy w Zakopanem. Brakuje miejsc parkingowych przy wyjściu na Morskie Oko

Zakopane przepełnione jest turystami. Nowy Rok będą witać na hotelowych balach lub imprezach "pod chmurką". Jeszcze przed świętowaniem wychodzą na górskie szlaki. TPN informuje, że brakuje już miejsc parkingowych w miejscach wyjściowych do Morskiego Oka. Prosi też o rozwagę.

TPN apeluje, by wybierając się nad Morskie Oko mieć na uwadze, że na drodze zalega bardzo sypki śnieg, który utrudnia chodzenie. W związku z tym czas wycieczki wydłużyć się może nawet o 2 godziny. Szlaki i drogi dojściowe do schronisk (poza Morskim Okiem) są dobrze przetarte. Do Doliny Pięciu Stawów Polskich wyznaczone jest tyczkami zimowe obejście. Ruch turystyczny w dolinach jest duży.