Wnuk Lecha Wałęsy aresztowany na 3 miesiące. Zakrwawiona koszula w mieszkaniu

Bartłomiej W. wnuk byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy, decyzją gdańskiego sądu został aresztowany na trzy miesiące. Sprawa ma związek z pobiciem obywateli Szwecji, a także z napaścią na licealistów. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia.

- Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe na posiedzeniu w sobotę przychylił się do wniosku prokuratury i wydał zgodę na trzymiesięczny areszt dla Bartłomieja W. oraz dwóch pozostałych podejrzanych. Chodzi o dwie sprawy, które zostały ze sobą połączone. Jedna z nich dotyczy obywateli Szwecji, druga pobicia licealistów. Za rozbój grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat więzienia – informuje Wirtualną Polskę Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Jak się dowiedzieliśmy, sprawa ma związek z pobiciem dwóch obywateli Szwecji, do którego doszło 21 maja. Bartłomiej W. miał używać pałki, uderzając nią pokrzywdzonych. Obcokrajowcy trafili do szpitala, a policja opublikowała monitoring w poszukiwaniu zbirów . - Z ustaleń śledczych wynika, że trzech młodych mężczyzn zaatakowało dwóch obywateli Szwecji i wykorzystując ich stan bezbronności okradli jednego z mężczyzn, zabierając mu telefon komórkowy – mówi nam jeden ze śledczych znających kulisy sprawy. Pod koniec tygodnia, sprawców udało się zatrzymać.

Według nieoficjalnych informacji, w domu Bartłomieja W. policja zabezpieczyła zakrwawioną koszulę. – Została przekazana do badań. Będziemy sprawdzali czy mogła należeć do jednego z obywateli Szwecji czy też do licealisty – mówi nam nasz informator.