Wnuk Lecha Wałęsy zatrzymany. Bartłomiej W. miał pobić szwedzkich turystów

Wnuk Lecha Wałęsy 20-letni Bartłomiej W. został zatrzymany przez policję - dowiedziała się nieoficjalnie Wirtualna Polska. To on może być sprawcą głośnego pobicia Szwedów, do którego doszło 21 maja w Gdańsku. Policja szukała sprawców, publikując nagranie z monitoringu.

W Gdańsku został zatrzymany wnuk Lecha Wałęsy. Miał wziąć udział w bójce. (PAP, Fot: Adam Warżawa)

Wnuk Lecha Wałęsy Bartłomiej W. znowu ma problemy z prawem. Według informacji Wirtualnej Polski mężczyzna został zatrzymany przez policję. Na razie ani policja, ani prokuratura nie potwierdzają tych informacji, bo "trwają czynności procesowe". Jak się dowiedzieliśmy, sprawa ma związek z pobiciem dwóch obywateli Szwecji, do którego doszło 21 maja. Bartłomiej W. używał w rozboju pałki, uderzając nią pokrzywdzonych - dowiadujemy się nieoficjalnie.

Od kilku dni policja i prokuratura szukały sprawców, upubliczniając nagranie z monitoringu działającego w sklepie, w pobliżu którego doszło do napaści. "Z ustaleń śledczych wynika, że trzech młodych mężczyzn zaatakowało dwóch obywateli Szwecji i wykorzystując ich stan bezbronności okradli jednego z mężczyzn, zabierając mu telefon komórkowy" - informowali wówczas śledczy.

Jest też drugie zdarzenie, z 26 maja. Ten sam mężczyzna miał bez powodu pobić w okolicach lotniska w Gdańsku dwóch licealistów w wieku 16 i 17 lat. Jednemu wybił dwa zęby. Sprawy mają zostać połączone.

W październiku 2016 roku Bartłomiej W. razem ze swoim starszym bratem Dominikiem W. miał dopuścić się pobicia Kingi P., koleżanki swojej byłej dziewczyny. Sprawa trafiła przed sąd. Starszy brat zatrzymanego, 21-letni Dominik W. w przeszłości kilkakrotnie wchodził na ścieżkę konfliktu z prawem. W 2018 roku trafił do aresztu za jazdę pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu okazało się, że W. jest poszukiwany listem gończym. Były prezydent wpłacił poręczenie majątkowe za wnuka, który wyszedł z aresztu.