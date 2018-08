Wnuczka Millera zmieni wizerunek. "Tatuaże to zasłona"

Wnuczka Leszka Millera nie daje o sobie zapomnieć. Jej niedawne wyznania na temat seksualności wprawiły w zakłopotanie dziadka-polityka. Wszystko wskazuje jednak na to, że Monika Miller porzuci wizerunek skandalistki i przejdzie metamorfozę. Pytanie tylko, na jak długo.

Monika Miller szokuje opinię publiczną regularnie. Ostatnio odpowiedzią na pytanie internautów o orientację seksualną. Stwierdziła, że jest biseksualna, a to wywołało lawinę komentarzy.

Wnuczka byłego premiera stoi jednak przed szansą na zmianę wizerunku. Pomoże jej w tym Maja Sablewska z TVN Style. Stylistka zaprosiła 23-latkę do swojego programu, w którym odmienia kobiety.

- To delikatna, wrażliwa dziewczynka, artystka, dla której tatuaże to zasłona - mówi Sablewska w rozmowie z serwisem dziennik.pl i ujawnia, że w metamorfozę Moniki włączy się też dziadek.

Wyznanie i reakcja

- Gdy usłyszałam jego słowa, pomyślałam: coś tu nie gra - powiedziała z kolei Wirtualnej Polsce Monika Miller. - Mówiąc o tym, że jestem normalna raczej chciał nawiązać do pomówień, że jestem niestabilna psychicznie. To był bardziej dodatek, a nie nawiązanie do tego, że nie jestem heteroseksualna - dodała.