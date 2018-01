Zaskakująca rada dla wnuczki. Leszek Miller nie chce, by szła w jego ślady

W niedzielę Leszek Miller świętował Dzień Dziadka. Przy okazji otrzymanych życzeń sam dał radę swojej wnuczce. Przestrzegł Monikę przed... polityką.

Były premier nie należy do apodyktycznych dziadków. Nie przeszkadzają mu tatuaże wnuczki Moniki. Nie dyktuje jej też, jaką ścieżką zawodową ma iść.

- Przyjmuję do wiadomości to, że moja wnuczka ma tatuaże, i kocham ja bez względu na to, ile będzie miała tatuaży. Jest niesamowitą młodą kobietą, utalentowaną. Mam nadzieję, że będzie rozwijać swoje zdolności, pięknie śpiewa, rzeźbi - komplementował w rozmowie z "Super Expressem" wyrozumiały Miller.