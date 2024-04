Wnioski do prokuratury ws. Lasów Państwowych? Wiceminister ujawnia

Wciąż trwają audyty w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Po wstępnych raportach wychodzi na jaw wiele nieprawidłowości. Prowadzący Patryk Michalski pytał wiceministra resortu klimatu Mikołaja Dorożałę, czy w związku z tym będą wnioski do prokuratury w tej sprawie. - Zwróciliśmy się do ministra Bodnara w zeszłym tygodniu z prośbą przy okazji tworzenia tego zespołu prokuratorskiego do spraw wyjaśniania Funduszu Sprawiedliwości wzięcie pod uwagę tej części dotyczącej Lasów Państwowych - przekazał Dorożała. Podkreślił, że "to trzeba wyjaśnić co do złotówki". - Ponad 2,8 mln złotych wydane na imprezy w miejscu, które pokrywało się z okręgiem wyborczym pana Kubicy, byłego dyrektora Lasów Państwowych - poinformował Dorożała. - Ci sami politycy krzyczeli, "nie pozwolimy prywatyzować polskich lasów" i nagle po ośmiu latach rządów PiS, mieliśmy klikę ludzi, którzy potrafili powiedzieć, ze "nie ma zmian klimatu, gospodarka` leśna jest prowadzona dobrze, wszystko jest w porządku, nic złego się nie dziej, my robimy tu super robotę" i przy okazji 100 mln złotych sobie przepuszczamy przez kolegów - dodał.