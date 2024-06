Wniosek Kaczyńskiego o zmianę terminu odrzucony. Szczerba zapowiada karę

Jarosław Kaczyński złożył w poniedziałek wniosek o przesunięcie terminu przesłuchania przed komisją dotyczącą afery wizowej. Motywował go zobowiązaniami wynikającymi z kampanii do Parlamentu Europejskiego. We wtorek - jak nieoficjalnie ustaliła WP - prezes PiS wybiera się do Brukseli. Na protest rolników. Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, wniosek Kaczyńskiego o zmianę terminu nie został uwzględniony przez szefa komisji Michała Szczerbę.