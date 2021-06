Wniosek do marszałek Sejmu. Piotr Zgorzelski wyjaśnia

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski złożył wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o to, by zakończyć zdalne głosowania w Sejmie. O szczegółach mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Wszyscy wracamy do normalnego życia postpandemicznego. Nie ma potrzeby, aby posłowie głosowali zdalnie, aby uczestniczyli w komisjach w trybie zdalnym. Ten tryb już pozostanie z nami, ale ma być stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach - krytycznych, indywidualnych - wyjaśnił Zgorzelski. Pytany, czy marszałek Witek przychyli się do wniosku, czy ma sygnały w tej sprawie, odparł: "Tak, pani marszałek z życzliwością, bo rozmawialiśmy o tym, podchodzi do tej koncepcji". - Już poluzowała (marszałek Witek - przyp. red.) sposób zwoływania komisji i zespołów, że nie trzeba uzyskiwać jej zgody. Wszystko idzie w tym kierunku, żeby wrócić do normalności, także w parlamencie - powiedział wicemarszałek.

