Wnętrza inspirowane stylem szalonych lat 70. i 80. Poznaj kolekcję Funky stworzoną przez Macieja Zienia dla Ceramiki Tubądzin

Jeżeli lubisz żywe kolory i klimat disco, ekskluzywna linia Funky marki Tubądzin z pewnością przypadnie ci do gustu. Warto pamiętać, że inspiracją do powstania tej kolekcji była beztroska zabawa i tak warto ją traktować – z radosnym optymizmem i nie do końca serio. Żeby osiągnąć piękny efekt, artystyczną aurę minionej epoki, wystarczy zaledwie kilka akcentów, które sprawią, że twoje wnętrza nabiorą nostalgicznego czaru dawnych lat. Ceramika z kolekcji Funky doskonale komponuje się z większością stylów. To zaleta uniwersalnych barw i wszechobecnej geometrii, która nadaje wnętrzom efekt równowagi i harmonii. Prawdziwą perełką kolekcji jest wzorzyste terazzo, które możesz dowolnie łączyć ze sobą i tworzyć własne, niepowtarzalne układy. Zainspiruj się stylem lat 70. i 80. Spraw, by twoje mieszkanie zyskało radosny, wyrazisty charakter. Z linią ceramiki Funky od marki Tubądzin to takie proste!