Włoskie ferie Jacka Kurskiego i "groźny" wypadek na nartach

Prezes TVP Jacek Kurski udał się z żoną i córką na zimowy urlop do włoskiego luksusowego kurortu narciarskiego Cortina d’Ampezzo w Dolomitach. Jeśli liczył tam na odrobinę prywatności, to jego rachuby zawiodły. Rozpoznali go przebywający w miejscowości inni Polacy. I to właśnie oni, jak wynika z artykułu tabloidu, donieśli o wypadku na stoku, który przydarzył się prezesowi TVP.