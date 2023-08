Włosi uciekli. Meloni zapłaciła

Niestety niektórzy turyści okazali się mało uczciwi. Czterech Włochów, którzy poszli do jednej z restauracji w mieście Berat, wyszli z niej nie płacąc za jedzenie. Nie jest jasne, kiedy doszło do incydentu, ale wideo z monitoringu grupy wychodzącej z restauracji rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. Właściciel restauracji w rozmowie z Report TV stwierdził, że to pierwszy raz, kiedy klienci opuścili jego lokal bez płacenia.