Wlókł psa za samochodem. Akt oskarżenia wobec byłego senatora PiS

Sam Waldemar B. po tym, jak sprawa wyszła na jaw nazywał oskarżenia absurdalnymi. - Absurdy ludzie piszą, że znęcam się nad psem. Mam zwierzęta od 40 lat, kocham zwierzęta, nawet w adopcję koty wziąłem. Tak jak ja się psami opiekuję, to mało kto. Żeby stawiać zarzut znęcania, to jest jakiś absurd. Zahaczyłem go na smyczy o hak, oczywiście. Tylko tyle. Żeby doprowadzić go do domu. Pies się przewrócił, to natychmiast się zatrzymałem i go odpiąłem - mówił były senator na początku kwietnia w rozmowie z serwisem interia.pl.