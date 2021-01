Włodzimierz Czarzasty ostro o sprawie Zbigniewa Girzyńskiego: potępiam tego typu zachowania

Poseł PiS Zbigniew Girzyński miał się zaszczepić poza kolejką. Został zawieszony w prawach członka partii. Co na to wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty? - Ja w tej sprawie zawsze miałem jasne stanowisko. Ja też pewnie mógłbym wykorzystać swoją pozycję, ale uważam to za niemoralne. Potępiam tego typu zachowania. Wszystko to kładę na karb cwaniactwa, a nie uczciwego podejścia do sprawy - komentował w programie "Tłit". Pytany o tłumaczenie Girzyńskiego, który twierdzi, że jego szczepienie było "zgodne z rozporządzeniem", odparł: "Nie wiem, co tam Girzyński wymyślił. Jakby wszystko było zgodne z przepisami, to pewnie Kaczyński by go nie zawieszał. Jeżeli zrobił to wszystko zgodnie z przepisami, niech napisze odwołanie do Kaczyńskiego". - Z gruntu nie akceptuję zachowań mijania kolejki. Ja stoję w swojej kolejce, choć mam ponad 60 lat i choroby uczestniczące. Nie mam w tej sprawie żadnych pretensji, jestem taki sam jak inny obywatel i obywatelka - i tak chcę być traktowany. Moim psim obowiązkiem jest dawać przykład innym - podsumował Czarzasty.

