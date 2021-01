Włodzimierz Czarzasty o kontrowersyjnym wpisie Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej. Mówi wprost

"Po co Kościół katolicki tam się wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń" - napisała na Facebooku posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska. Tak zareagowała na informację o rozstrzelaniu chrześcijan w Etiopii. Jej słowa komentował w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). - Wypowiedź nierozsądna i głupia - stwierdził jednoznacznie. I kontynuował: "To jest taka sytuacja. W momencie, gdy ma pan duże partie, do których należy dużo ludzi, zawsze będą się zdarzały wypowiedzi niepotrzebne, po prostu głupie albo bez empatii. Klasę struktury poznaje się wtedy, kiedy szybko działa. Pani Prokop-Paczkowska powiedziała to kilka dni temu, następnie za to przeprosiła, następie prezydium klubu przeprosiło i wczoraj dało jej naganę. Temat uważam za zakończony". - Pani Prokop-Paczkowska powiedziała rzecz niemądrą - podsumował Czarzasty.

Rozwiń