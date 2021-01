Włodzimierz Czarzasty o Jadwidze Emilewicz: rozum przyszedł, ale za późno

- Rozum przyszedł, ale za późno. 2-3 tygodnie jeszcze kręciła w tej sprawie. Ludzie jak to ludzie, popełniają błędy. Jeżeli skrucha jest uczciwa i sprawiedliwa, to dobrze, że doszła do wniosku, że jej dzieci nie są ważniejsze od innych dzieci, a ona nie jest ważniejsza od innych kobiet - mówił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w programie "Tłit", komentując przeprosiny byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz za wyjazd z synami na narty. - Minister Czarnek był u swojej babci, ja w tym samym czasie nie mogłem wejść do swojego ojca. Kaczyński rozlicza Girzyńskiego, a wszedł na cmentarz. To obłudne, zakłamane i żenujące. Moralność jak karabin grot - na trytytkę - dodał Czarzasty.

