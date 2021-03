Włodzimierz Czarzasty o Bartłomieju Wróblewskim. Mocny komentarz

Bartłomiej Wróblewski oficjalnie został kandydatem PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawę komentował w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). - To następne totalne nieporozumienie jeśli chodzi o kandydata na RPO, który powinien być obiektywny i stawać po stronie wszystkich tych, którzy są zagrożeni - stwierdził Czarzasty. - Pan Wróblewski podpisał się pod wnioskiem do TK, który wydał wyrok na kobiety. Mało tego, że się podpisał, to jeszcze to uzasadniał, mówił rzeczy straszne - podkreślił. Czarzasty poinformował, że w tym tygodniu, w czwartek lub w piątek, Lewica przedstawi swoją kandydaturę na RPO. Jak podkreślił, Nowa Lewica popiera Piotra Ikonowicza.